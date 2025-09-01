Muere el conductor de un patinete tras chocar con un turismo en El Ejido (Almería)

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL-9008, en la localidad almeriense de El Ejido, según ha informado el 112 de Andalucía. El accidente se ha producido a las 6:00 horas de este lunes, cuando el 112 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.