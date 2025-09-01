edición general
Muere el conductor de un patinete tras chocar con un turismo en El Ejido (Almería)

Una persona, de la que no han trascendido más datos, ha perdido la vida al chocar un turismo y un patinete en la carretera AL-9008, en la localidad almeriense de El Ejido, según ha informado el 112 de Andalucía. El accidente se ha producido a las 6:00 horas de este lunes, cuando el 112 ha recibido varios avisos por el choque de un coche y un patinete, quedando el conductor de este último gravemente herido en la carretera que une las localidades de San Agustín y Almerimar.

#5 Pixmac
En patinete por carretera y de madrugada. Al piloto del patinete parece que le gustaba jugarse la vida y perdió.
Jaime131 #1 Jaime131
Creía que los patinetes no podían circular por carreteras.
#3 EISev
#1 poder pueden, saltándose que está prohibido en vías interurbanas
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
#3 y la poli pasa hasta el culo cuando los ve, les adelantan y siguen su camino, y yo los he visto en chanclas y sin casco por interurbanas.
#7 EISev
#6 depende de si tras la evaluación visual ven que pueden generar un conflicto incompatible con su seguridad o por el contrario tienen una multita fácil
Khadgar #4 Khadgar
Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. :roll:
Alakrán_ #9 Alakrán_
Pues dan poca información, pero pocas cosas pasan teniendo en cuenta como van muchos patinetes, porque muchos van sin luces, o con luces de mierda.
empe #2 empe
Choco el patinete contra el coche o al revés?
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
Ayer en mi pueblo un patinete con 3 chicas... la menor no tendría ni 5 años... sin caso, a lo loco... Pero aquí no hay ni policía... me pregunto si los padres lo saben y se la suda o qué...
