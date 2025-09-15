·
11
meneos
74
clics
Muere una bebé de 20 días y su madre queda hospitalizada al ser arrolladas por un coche aparcado que se desplazó por una pendiente
El vehículo se encontraba sin conductor en una calle muy empinada, cuando comenzó a bajar a alta velocidad
|
accidente
,
calpe
9
2
0
132
actualidad
11 comentarios
actualidad
#5
Antipalancas21
#3
Tu crees a lo mejor es el el que no la leyó.
0
20
#10
woody_alien
Alguien no se ha leído el librito de la autoescuela ...
0
12
#4
silencer
Noticia de
Dénia
(Alicante).
Qué manía con no poner la localización de los sucesos en el titular o la entradilla
0
11
#8
Antipalancas21
#4
En Denia no fue, fue en Calpe
0
K
#11
silencer
#8
Ok.
pues he entrado en la noticia y he copiado lo q ponía, no sé si es q después de eso lo han cambiado. Bueno, es lo de menos
0
11
#1
antesdarle
Pobre familia y pobre niño, crecer con un recuerdo así…
0
10
#2
Antipalancas21
*
#1
Crecer, si ha muerto, la madre es la que esta hospitalizada, sucedió en Calpe.
0
K
#3
Nadasdy
*
#2
se refiere al hermano mayor de 4 años que también estaba en el momento del siniestro. Lo de leer la noticia... Otro día.
1
18
#6
antesdarle
#2
La madre, de 37 años, paseaba con la bebé en el carrito y con su hijo de cuatro años
1
K
#7
Antipalancas21
#6
Ahora, un poco tarde ya, no.
0
K
#9
antesdarle
#7
porque lo he visto ahora, naturalmente había tenido que leer la notícia para saber que había un niño que había sobrevivido al accidente. Ya que dicha información además no está ni en el titular ni en la descripción. Tenga una buena tarde
0
K
