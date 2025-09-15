edición general
Muere una bebé de 20 días y su madre queda hospitalizada al ser arrolladas por un coche aparcado que se desplazó por una pendiente

El vehículo se encontraba sin conductor en una calle muy empinada, cuando comenzó a bajar a alta velocidad

| etiquetas: accidente , calpe
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Tu crees a lo mejor es el el que no la leyó.
woody_alien #10 woody_alien
Alguien no se ha leído el librito de la autoescuela ...  media
silencer #4 silencer
Noticia de Dénia (Alicante).
Qué manía con no poner la localización de los sucesos en el titular o la entradilla
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#4 En Denia no fue, fue en Calpe
silencer #11 silencer
#8 Ok.
pues he entrado en la noticia y he copiado lo q ponía, no sé si es q después de eso lo han cambiado. Bueno, es lo de menos
antesdarle #1 antesdarle
Pobre familia y pobre niño, crecer con un recuerdo así…
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
#1 Crecer, si ha muerto, la madre es la que esta hospitalizada, sucedió en Calpe.
#3 Nadasdy *
#2 se refiere al hermano mayor de 4 años que también estaba en el momento del siniestro. Lo de leer la noticia... Otro día.
antesdarle #6 antesdarle
#2 La madre, de 37 años, paseaba con la bebé en el carrito y con su hijo de cuatro años
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Ahora, un poco tarde ya, no.
antesdarle #9 antesdarle
#7 porque lo he visto ahora, naturalmente había tenido que leer la notícia para saber que había un niño que había sobrevivido al accidente. Ya que dicha información además no está ni en el titular ni en la descripción. Tenga una buena tarde
