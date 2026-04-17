Muere Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets

Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2019, en la Torre dels Lleons de Esplugues de Llobregat, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la editorial a la que dio vida. “En 1969 creé mi propia editorial, impulsada por la audacia de que aquel año había llegado el primer hombre a la luna y por la rareza de que un gorila albino, Copito de Nieve, llegó a su vez al zoo de Barcelona. Ambas noticias alimentaron mi fantasía de ser editora”, confesó entonces a un público que escuchaba atento...