Muere atropellada en Nápoles una estudiante española de 20 años

Una estudiante española de 20 años natural de Ponferrada, que se encontraba en Nápoles de Erasmus, ha fallecido la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, según ha confirmado a Efe la Policía local. El accidente se produjo a las 02.00 horas en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones junto a unos amigos, que presenciaron el incidente.