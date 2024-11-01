edición general
Muere atropellada en Nápoles una estudiante española de 20 años

Una estudiante española de 20 años natural de Ponferrada, que se encontraba en Nápoles de Erasmus, ha fallecido la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, según ha confirmado a Efe la Policía local. El accidente se produjo a las 02.00 horas en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones junto a unos amigos, que presenciaron el incidente.

Suleiman
Tal y como conducen, no me extraña.
Lord_Cromwell
#1 Creo recordar un vídeo de unos italianos asombrados porque en España se detienen los vehículos en los pasos de cebra cuando los peatones van a cruzarlos.
HeilHynkel
#3

Y los sudamericanos.

No obstante, los que ya tenemos una edad recordamos una España donde no paraba ni el tato y nos metieron la educación a base de multas. Con los años el parar lo ve normal todo cristo.
Grahml
#3 El siguiente nivel que aún nos queda por alcanzar es que el peatón de las gracias al conductor por permitirle el paso.

Al final, el dejar pasar a alguien con tu vehículo en las zonas señalizadas no debería estar basado en el seguimiento de unas reglas impuestas a base de castigo al infractor en caso de no cumplirlas, sino en el respeto mutuo entre ciudadanos y sociedad.
pitercio
Es una tragedia, ahora, te digo que he pasado más miedo cruzando los pasos de peatones de Nápoles que las pistas de coches de Vietnam. Llegué a la loca conclusión de que es más seguro que te vean claramente que te vas a tirar delante del coche a hacer como que estás esperando que paren. Vi señoras cogiendo el perro en brazos para cruzar y carritos de crío remolcados al principio del cruce y empujados al final.
hazardum
Una lastima, 20 añitos, DEP

Sobre los pasos de peatones por la noche/madrugada, es mejor siempre parar y no pasar hasta que los coches paren, porque mucha gente a esas horas van enciscados o bebidos, etc,
janatxan
Muere mucha gente cada día atropellada en todas partes. ¿Esto es una noticia? ¿Por ser española? ¿Enserio...?
