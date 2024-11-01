Muere atropellada en Nápoles una estudiante española de 20 años

Una estudiante española de 20 años natural de Ponferrada, que se encontraba en Nápoles de Erasmus, ha fallecido la madrugada de este viernes tras ser atropellada por un todoterreno conducido por un joven de 18 años, según ha confirmado a Efe la Policía local. El accidente se produjo a las 02.00 horas en el corso Umberto I, en pleno centro de la ciudad, cuando la joven estaba cruzando la calle por el paso de peatones junto a unos amigos, que presenciaron el incidente.
Y los sudamericanos.
No obstante, los que ya tenemos una edad recordamos una España donde no paraba ni el tato y nos metieron la educación a base de multas. Con los años el parar lo ve normal todo cristo.
Al final, el dejar pasar a alguien con tu vehículo en las zonas señalizadas no debería estar basado en el seguimiento de unas reglas impuestas a base de castigo al infractor en caso de no cumplirlas, sino en el respeto mutuo entre ciudadanos y sociedad.
Sobre los pasos de peatones por la noche/madrugada, es mejor siempre parar y no pasar hasta que los coches paren, porque mucha gente a esas horas van enciscados o bebidos, etc,