Muere aplastado un joven de 23 años al caerle encima su coche mientras lo reparaba en Miraflores de la Sierra

Un varón de 23 años ha fallecido a última hora de este viernes al ser aplastado por su vehículo mientras realizaba labores de reparación del mismo en el municipio madrileño de Miraflores de la Sierra, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El accidente ha tenido lugar en la Calle Pastrana de la mencionada localidad. El joven estaba realizando diversas reparaciones en su vehículo cuando, por causas que se desconocen, ha resultado aplastado por el mismo.