Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años tras un accidente doméstico

La causa del fallecimiento fue un hematoma subdural a causa de una caída el pasado 11 de abril. En los últimos años actuó en películas como Mi obra maestra, 4x4, El cuento de las comadrejas, y en series como Un gallo para Esculapio, Nada y El encargado.
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También muy buena "La Odisea de los Giles", y bueno, mas que no recuerdo.
Que grande es el cine argentino!
"Los hijos de puta no se sienten hijos de puta".
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Vacas felices.
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Mi obra maestra.
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