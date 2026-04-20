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Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años tras un accidente doméstico

Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años tras un accidente doméstico

La causa del fallecimiento fue un hematoma subdural a causa de una caída el pasado 11 de abril. En los últimos años actuó en películas como Mi obra maestra, 4x4, El cuento de las comadrejas, y en series como Un gallo para Esculapio, Nada y El encargado.

| etiquetas: luis brandoni , muere , actor , argentino
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3 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
Connect #1 Connect
Ostras, uno de sus últimos trabajos fue la serie Nada. Muy buena. Inesperada. Grandes diálogos y se ve rápidamente. Muy recomendable.

También muy buena "La Odisea de los Giles", y bueno, mas que no recuerdo.
Que grande es el cine argentino!
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Pacofrutos #3 Pacofrutos
#1
"Los hijos de puta no se sienten hijos de puta".
youtu.be/On1XAaZT0IY?is=BXYW9-vdB0Y12zuD
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menéame