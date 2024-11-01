edición general
Muere a los 91 años Ornella Vanoni, diva de la música popular italiana

Icónica por su estilo y sus canciones, la artista falleció a causa de un paro cardíaco

banense #2 banense
La conocí por esta: youtu.be/z4nhDtkzhRg
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Una tía que hace once meses sacó este temarraco precioso que enlazo abajo...¡¡Ha estado más de setenta años en activo en la música!!
Menuda reina.
www.youtube.com/watch?v=wI70NxMBTSg&list=RDwI70NxMBTSg&start_r
karakol #4 karakol *
Diva, sin más.

La lista de canciones que ha colocado en los primeros puestos de las, también es verdad, endogamicas listas de ventas italianas es más larga que un discurso de Fidel Castro, pero esto no resta ni una milésima a una trayectoria enorme y muy, pero que muy extensa y a la inmensa cantidad de artistas en los que ha influido.

Grazie, Ornella. :hug:
