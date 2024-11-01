Muere a los 91 años Ornella Vanoni, diva de la música popular italiana

·
relacionadas
#1
kasianowsky
youtu.be/-6XnuQwOlEg?si=SYRgx-vLkvZJdTeT
. Preciosa cancion
2
K
25
#2
banense
La conocí por esta:
youtu.be/z4nhDtkzhRg
2
K
25
#3
Ratoncolorao
Una tía que hace once meses sacó este temarraco precioso que enlazo abajo...¡¡Ha estado más de setenta años en activo en la música!!
Menuda reina.
www.youtube.com/watch?v=wI70NxMBTSg&list=RDwI70NxMBTSg&start_r
0
K
20
#4
karakol
*
Diva, sin más.
La lista de canciones que ha colocado en los primeros puestos de las, también es verdad, endogamicas listas de ventas italianas es más larga que un discurso de Fidel Castro, pero esto no resta ni una milésima a una trayectoria enorme y muy, pero que muy extensa y a la inmensa cantidad de artistas en los que ha influido.
Grazie, Ornella.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
