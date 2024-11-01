edición general
9 meneos
58 clics
Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae, ha fallecido a los 81 años por complicaciones de una neumonía, según anunció este lunes su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales. Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión a consecuencia de una neumonía», señaló Chambers, que quiso recordar a todos los que «han compartido camino con él».

| etiquetas: muere , jimmy , cliff , reggae , jamaica , música
7 2 0 K 86 cultura
6 comentarios
7 2 0 K 86 cultura
Aluflipas #2 Aluflipas
La película que protagonizó:
es.wikipedia.org/wiki/The_Harder_They_Come

Descanse en paz.
2 K 35
cromax #1 cromax *
Adiós maestro. Que la tierra te sea leve.

youtu.be/CSWvhhu24YA?si=ZKO_0WZvTum8kR16
1 K 25
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 ¡Ostias! La edad te hace parecer una señora mayor.
2 K 31
#5 diablos_maiq
#3 y te quedas muy pálido
0 K 10
#4 Pivorexico *
La foto de Cristina Fallarás a que viene?
1 K 20
Kamillerix #6 Kamillerix
Merdre! Es duro ver cómo se van yendo, aunque sea ley de vida :-|
0 K 10

menéame