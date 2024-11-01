Muere a los 81 años Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae

Jimmy Cliff, una de las grandes figuras del reggae, ha fallecido a los 81 años por complicaciones de una neumonía, según anunció este lunes su mujer, Latifa Chambers, en las redes sociales. Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión a consecuencia de una neumonía», señaló Chambers, que quiso recordar a todos los que «han compartido camino con él».