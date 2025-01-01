edición general
Muere a los 77 años Isabel Pisano, la musa de Bigas Luna en 'Bilbao'

La actriz, escritora y periodista uruguaya Isabel Pisano ha fallecido a los 77 años tras un largo período retirada de la vida pública debido al alzhéimer. A causa de esa enfermedad, Pisano llevaba varios años ingresada en una residencia. Si bien de filmografía breve (13 películas), Pisano deja el recuerdo de una trayectoria que la llevó a trabajar con algunos de los mayores 'outsiders' del cine español, además de una vida sentimental que la llevó a ser pareja del músico Waldo de los Ríos y el líder palestino Yasir Arafat.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
La escena del afeitado de coño de Isabel pisano, la cual rodó con todo el equipo presente detrás de la cámara porque "había que compensar a los pobres que han trabajado muy duro por cuatro perras" me perseguirá hasta el fin de mis días. Así como la relación sexual del protagonista con su ¿madre? (la vi de adolescente y hay algunos detalles que no recuerdo).
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
#1 Allá por los comienzos de los años 80 tuve la ocasión de ver la película, Bilbao, de Bigas Luna, con Isabel Pisano. No tenía ni la menor idea de qué trataba, y ni siquiera sabía quién era Bigas Luna. Pero entré a verla absolutamente a ciegas, para echar una tarde de invierno... Hasta hace unos años aún me seguía tratando el psiquiatra. Ahora lo están tratando a él.
