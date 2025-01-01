Muere a los 77 años Isabel Pisano, la musa de Bigas Luna en 'Bilbao'

La actriz, escritora y periodista uruguaya Isabel Pisano ha fallecido a los 77 años tras un largo período retirada de la vida pública debido al alzhéimer. A causa de esa enfermedad, Pisano llevaba varios años ingresada en una residencia. Si bien de filmografía breve (13 películas), Pisano deja el recuerdo de una trayectoria que la llevó a trabajar con algunos de los mayores 'outsiders' del cine español, además de una vida sentimental que la llevó a ser pareja del músico Waldo de los Ríos y el líder palestino Yasir Arafat.