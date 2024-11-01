Muere a los 103 años el Nobel de Física Chen Ning Yang

Considerado como uno de los investigadores más reputados de su ámbito, la teoría cuántica de campos para el enlace nuclear de Yang-Mills, introducida por Yang y Robert Mills, es uno de los logros más importantes de la física en el siglo XX, básica para comprender el Modelo Estándar de la física de partículas. Acabó galardonado con el premio Nobel de Física en 1957 junto a su colega Tsung-Dao Lee por su investigación de las llamadas leyes de paridad, que llevaron a importantes descubrimientos sobre las partículas elementales.