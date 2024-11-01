edición general
10 meneos
75 clics
Mucho más que un palacio: tecnología punta revela la enorme ciudad oculta en torno a Medina Azahara

Mucho más que un palacio: tecnología punta revela la enorme ciudad oculta en torno a Medina Azahara

Los drones y la tecnología LiDAR han desvelado un trazado urbano que se intuía y que ahora se puede apreciar en plenitud

| etiquetas: ciudad medina azahara , córdoba capital , drones , lidar , neoarqueología
8 2 0 K 201 cultura
sin comentarios
8 2 0 K 201 cultura

menéame