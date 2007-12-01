edición general
Muchachada Nui - Aparejador

Muchachada Nui - Aparejador  

Una vez le fui a enseñar a un amigo el sketch “el aparejador ” y lo busqué en youtube -sí, yo también, snif-. Pero me llevé una sorpresaca porque había muchísimos comentarios. Me dije “si que ha gustado…” pero no, enseguida vi que la mayoría de comentarios eran de un encendido debate que había provocado la tontería en cuestión. Arquitectos contra aparejadores… pero que se llegan a mandar a la concha de su madre y todo… blog.rtve.es/muchachadanui/2007/12/en-quién-os-habéis-basado-hijos-d

2 comentarios
woody_alien #2 woody_alien
Ojillos de Téjon dijo

Estubo bastante bien lo del aparejador..., en la UPV ahora la carrera se llama ingeniero gestor en la edificación... que cosas... a ver cuando hacéis uno de Topógrafos. Un saludo

@Duernu ? Eres tú?
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Ese video ya huele a Ojete Calor.
Eso si, la canción es mooooy molona.
