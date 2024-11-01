Mp Materials Corp. establece una asociación público-privada transformadora con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. (Eng)

Una vez que se complete la nueva instalación, cuya puesta en marcha está prevista para 2028, la capacidad total de fabricación de imanes de tierras raras de MP Materials en Estados Unidos alcanzará unas 10 000 toneladas métricas. La empresa también prevé añadir capacidades adicionales de separación de tierras raras pesadas en su instalación de Mountain Pass, California, consolidando así su condición de activo estratégico nacional en el que se extraen, separan y refinan materiales de tierras raras de alta pureza, todo ello en un solo lugar.