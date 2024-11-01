edición general
Movistar deja que sus clientes sufran los bloqueos del fútbol durante muchas más horas que el resto de operadoras

Movistar deja que sus clientes sufran los bloqueos del fútbol durante muchas más horas que el resto de operadoras

Ninguna de las grandes operadoras se libra de bloquear direcciones IP bajo la batuta de LaLiga los días de partido. Movistar, Orange, Vodafone y Digi se plegaron en su momento a los toscos planes que Javier Tebas tenía preparados para combatir la piratería de su fútbol, facilitando así que el tribunal autorizara las drásticas medidas que hoy sufren sus clientes durante las jornadas del calendario futbolístico. La sala de guerra comandada por Tebas envía en tiempo real durante los partidos el listado de recursos que detectan que están siendo...

| etiquetas: movistar , bloqueo , fútbol , cloudflare , internet
5 comentarios
Antipalancas21 #4 Antipalancas21 *
Movistar y O2 también, como son los mismos .
0 K 20
cabobronson #2 cabobronson
Y aún así yo veo el fútbol gratis :palm:

Tonto el que lo pague
0 K 11
#5 Aaaa3
#2 así seguís viendo la publicidad millonaria que sostiene este negocio. Y esa publicidad es millonaria porque lo veis, aunque sea pirata. Lo que hay que hacer es dejar de ver el puto futbol hasta que se muera Tebas.
0 K 6
OrialCon_Darkness #3 OrialCon_Darkness
Pues por lo que sea, no puede tumbar pirlotv :troll:
0 K 10
alcama #1 alcama
Ayuso dimisión
0 K 6

