«Moving Day», el día en que cada año todos los inquilinos de Nueva York se mudaban de casa al mismo tiempo

El primero de mayo, al llegar el buen tiempo primaveral, expiraban los contratos de alquiler en Nueva York y los propietarios -que tenían que avisar con dos meses de antelación- subían las rentas, provocando que los inquilinos se marchasen en busca de ofertas mejores. Se trataba del llamado Moving Day o Día de la Mudanza, jornada en la que las calles se llenaban de gente trasladándose con sus enseres. Al parecer era algo que tenía raíces holandesas y se llevó a cabo en varios países hasta bien entrado el siglo XX.