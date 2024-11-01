El movimiento punk: radicalidad musical y transgresión anticapitalista

“Iros todos a la mierda, de uno en uno o en mogollón. Todos a la puta mierda, valientemente y con decisión. Iros todos a la mierda, estamos hartos de corrupción. Todos a la puta mierda, estamos hartos, ¡me cago en dios!”, es la letra de una canción del grupo punk vasco La Polla Records, constituido en 1979, que forma parte del disco El último (el) de la polla publicado en 2003. El tema aparece citado en el ensayo Punk español. Gritando por la democracia en un estado posdictatorial, del escritor, cineasta y crítico cultural, David Vila Diéguez;