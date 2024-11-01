edición general
El móvil que te compres en 2026 te saldrá más caro y será peor por la IA

La escasez de memorias RAM afectará de lleno a todos los fabricantes de dispositivos, de acuerdo con los analistas

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
La solución es no comprar un móvil en 2026.
#2 cybermon *
#1 venía a decir lo mismo. Si no venden tendrán que bajar los precios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Ni móvil, ni tablet, ni laptop ... Si puedes evitarlo.
#5 yarkyark
#1 Eso. Y si se rompe y estropea el que tienes pues te jodes.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Me la pela, siempre me compro uno de 125€
