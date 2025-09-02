Motivos marinos paleolíticos en España

El arte que hace miles de años se pintó y esculpió en las cuevas paleolíticas revela muchos secretos de nuestros antepasados. Permite adentrarnos en su universo filosófico, y conocer, al menos en parte, qué comían, cómo cazaban, sus miedos y mitos. La relación de la humanidad con el mar viene atestiguada en nuestra prehistoria desde el Paleolítico Inferior (entre 2,5 millones y 125.000 años aproximadamente). Vamos a conocer algo más de su eterno vínculo con el medio marino, pero en esta entrada nos limitamos a la península ibérica.