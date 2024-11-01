·
El motivo por el que les fue tan difícil a los romanos conquistar la península ibérica
Hispania, el “talón de Aquiles” de Roma por su geografía, sus guerrillas y las alianzas tribales
hispania
,
roma
,
geografía
,
alianzas tribales
,
guerrillas
Roma
#6
Andreham
Es gracioso porque los más fachas y más asquerosos de la sociedad española, como el alcama pardillo, se "vanaglorian" de este pasado tan resiliente y revolucionario contra los romanos (lol) pero sus ideas y tradiciones les parecen terribles si las aplican otras culturas.
Entre llamarles hippie colgados por su conexión con la naturaleza, violadores y violentos por sus acciones bélicas y wokes por el papel de la mujer en su sociedad, aparte de incivilizados y otras cosas.
Pero ahora les resultan interesantes porque "lucharon contra el extranjero".
No se puede ser más veleta
5
K
48
#16
kinnikuman
#6
Sin contar que el concepto de España como país no existiría hasta mucho después.
0
K
7
#1
ChatGPT
es que... ¿Qué hicieron los romanos por nosotros?
3
K
37
#7
omega7767
#1
"pero resultó en 400 años de prosperidad y seguridad, dejando un legado cultural y económico que perdura hasta nuestros días."
ya ves, puentes, alcantarillas ......
0
K
11
#12
kinnikuman
#7
Supongo que no has pillado la referencia a esta escena de La vida de Brian
www.youtube.com/watch?v=WYU5SAQwc4I
1
K
17
#17
omega7767
#12
ya lo se, por eso añadi puentes y alcantarillado
0
K
11
#14
Canha
#1
- nos han dado la paz
- la paz? Que te folle un pez
0
K
9
#2
themarquesito
*
geografía, sus guerrillas y las alianzas tribales
Básicamente el mismo problema que se encontraría Napoleón un buen puñado de siglos más tarde
0
K
20
#4
surco
Hay que condenar públicamente a los romanos, menos a los inventores del acueducto, a los inventores del alcantarillado, a los constructores de calzadas, a los constructores de las termas públicas, a los inventores de......
1
K
20
#11
alcama
#4
¿Dirias lo mismo de los israelies?
0
K
5
#15
Canha
#11
referencias joder referencias!
0
K
9
#18
Agrimensor
#4
Hay un tema que no se considera por la diferencia de criterios en el tiempo, pero no estaría de más pensar en los destrozos ecológicos que causaron los romanos para realizar sus obras. Las médulas es un buen ejemplo, pero mucho peor debió ser la deforestación masiva de toda europa para hacer sus fuertes y puentes de guerra. El puente de César sobre el Rin en la Guerra de las Galias debió acabar con muchos kilómetros de bosque que quizá ya no se recuperaron nunca.
En fin, por comentar...
0
K
7
#3
alcama
VIVA ESPAÑA
4
K
11
#8
Marisadoro
#3
¿Y Portugal?
0
K
13
#10
alcama
#8
Viva Cristiano Ronaldo
2
K
7
#9
mono
#3
No nos conquistaron porque los españoles eran como Bertín Osborne, unos machotes
0
K
12
#19
parladoiro
Un detalle que no es tan pequeño como puede parecer, el grueso del alimento era a base de quema y pastoreo con trashumancia marcada.
El suministro de alimentos se aleja y se encarece a los conquistadores, mientras que acerca y abarata a los conquistados, no hay asentamientos fijos con alimento asegurado.
La ganadería porcina se disparó con los romanos para o por generar asentamientos también vinculados con la agricultura.
static.cambridge.org/binary/version/id/urn:cambridge.org:id:binary:201
0
K
10
#5
Klamp
Pensamiento del imperio romano de esta semana:
️
0
K
8
#13
Tronchador.
#5
¿Esta semana?
0
K
7
