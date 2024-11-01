edición general
El motivo por el que las casas en Groenlandia son de colores y qué significa cada uno

Muchas de las localidades de Groenlandia destacan por el colorido de las fachadas de sus casas. Pero no es una elección casual o dictada por la estética, sino que tienen su significado que se remonta al siglo XVIII. El amarillo representaba originalmente todo lo relacionado con la salud. Todos los hospitales estaban pintados de amarillo, al igual que las casas donde vivían los médicos y las enfermeras". El verde, por otra parte, estaba asociado con la comunicación.

