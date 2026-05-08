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El motivo por el que cada vez más judíos quieren tener el pasaporte alemán

El motivo por el que cada vez más judíos quieren tener el pasaporte alemán

Un pasaporte alemán como protección en tiempos inciertos: Cada vez más judíos israelíes y estadounidenses y descendientes de perseguidos nazis lo solicitan. Detrás hay miedo, pragmatismo y posiblemente una nueva relación con Alemania. "Se trata más bien de confianza: confianza en que la Alemania de hoy ha aprendido algo esencial de su historia y que su marco legal y democrático puede ofrecer seguridad y futuro".

| etiquetas: judíos , pasaporte , alemania
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7 comentarios
3 1 0 K 55 actualidad
#1 sisi
Se trata más bien de confianza.
...Mas bien desconfianza en EEUU y Israel.
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Aokromes #3 Aokromes
#1 o de tener un pasaporte alternativo para viajar.
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Asimismov #2 Asimismov *
Es que quieren ser asquenazis-nazis pero nazis de verdad.
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#5 luckyy
Estos judios se ven, en breve, persegidos en EEUU y expulsados, una vez más, y quieren tener alternativas porque no va a tardar que les culpen de los males que padecen los americanos
1 K 22
Sr.No #6 Sr.No
Qué de puta madre, ahora se nos llenará Europa con todos los asesinos genocidas sionistas que huyen como ratas de la que han preparado.
1 K 19
placeres #7 placeres *
2024, esto supuso 2.185 de los casos-- wow una oleada de gente que quiere tener un segundo pasaporte. Es de tontos si puedes conseguir un pasaporte "casi gratis" (burocracia alemana aparte claro), no solicitarlo. Tal como esta el patio ir con un pasaporte israelí o incluso norteamericano te puede dificultar la entrada a algunos países. (Israel es muy abierto a la doble nacionalidad por ser una nación de inmigrantes-colonos)

Lo mismo con muchos de los que han pedido la nacionalidad…   » ver todo el comentario
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#4 bizcobollo
Sí, si, que se fíen.
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