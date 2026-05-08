El motivo por el que cada vez más judíos quieren tener el pasaporte alemán

Un pasaporte alemán como protección en tiempos inciertos: Cada vez más judíos israelíes y estadounidenses y descendientes de perseguidos nazis lo solicitan. Detrás hay miedo, pragmatismo y posiblemente una nueva relación con Alemania. "Se trata más bien de confianza: confianza en que la Alemania de hoy ha aprendido algo esencial de su historia y que su marco legal y democrático puede ofrecer seguridad y futuro".