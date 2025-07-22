Las motivaciones detrás de los incendios forestales intencionados

Cada vez que ocurre un incendio forestal en nuestro país, el responsable de la extinción del mismo tiene que rellenar un documento -conocido como parte de incendio- con diversos datos sobre dónde, cómo o por qué se originó el mismo, entre otros. [...] Cuando el incendio es intencionado, el parte recoge uno de los 31 motivos que pueden estar detrás del comienzo: relacionados con prácticas tradicionales -agrícola y ganadera-, caza o pesca, con la propiedad, con la búsqueda de un beneficio económico, venganzas o desacuerdos, o motivos desconocidos