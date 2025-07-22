edición general
Las motivaciones detrás de los incendios forestales intencionados

Cada vez que ocurre un incendio forestal en nuestro país, el responsable de la extinción del mismo tiene que rellenar un documento -conocido como parte de incendio- con diversos datos sobre dónde, cómo o por qué se originó el mismo, entre otros. [...] Cuando el incendio es intencionado, el parte recoge uno de los 31 motivos que pueden estar detrás del comienzo: relacionados con prácticas tradicionales -agrícola y ganadera-, caza o pesca, con la propiedad, con la búsqueda de un beneficio económico, venganzas o desacuerdos, o motivos desconocidos

Puntualizar que el motivo "Incendios provocados para obtener la modificación del uso del suelo" está muy extendido en el imaginario colectivo pero ya hace tiempo que la ley impide las reclasificaciones de la superficie quemada durante los 30 años siguientes.
