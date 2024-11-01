edición general
1 meneos
9 clics

Motín en la cárcel de Huelva: varios funcionarios resultan heridos en un altercado con presos

Estos internos "levantaron barricadas con mesas, sillas y material de limpieza, parapetándose en la sala de día y negándose a recoger la cena". Según los sindicatos, los funcionarios fueron recibidos con lanzamientos de objetos, como latas de bebida, y amenazas de gravedad. A pesar de los intentos iniciales de mediación, la persistencia de la violencia obligó a una intervención directa que logró que los internos depusieran su actitud, aunque varios funcionarios resultaron lesionados durante el forcejeo y el desalojo de la dependencia.

| etiquetas: presos , huelva
1 0 0 K 10 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 10 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Los incidentes han sido confirmados por fuentes penitenciarias, si bien han apuntado que no han revestido del grado de gravedad denunciado por los sindicatos.
0 K 10
#2 z1018
En un evento deportivo, por ejemplo un partido de fútbol, te prohíben entrar al estadio con latas y si llevas botellas de plástico, te quitan el tapón para que no se puedan lanzar al campo de juego, en la cárcel los presos tienen latas, se ve que consideran más peligroso a un espectador que a un delincuente.
0 K 7

menéame