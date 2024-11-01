Motín en la cárcel de Huelva: varios funcionarios resultan heridos en un altercado con presos

Estos internos "levantaron barricadas con mesas, sillas y material de limpieza, parapetándose en la sala de día y negándose a recoger la cena". Según los sindicatos, los funcionarios fueron recibidos con lanzamientos de objetos, como latas de bebida, y amenazas de gravedad. A pesar de los intentos iniciales de mediación, la persistencia de la violencia obligó a una intervención directa que logró que los internos depusieran su actitud, aunque varios funcionarios resultaron lesionados durante el forcejeo y el desalojo de la dependencia.