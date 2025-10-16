edición general
Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y apuntan como sospechoso a su hijo

Los Mossos d'Esquadra investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y apuntan como sospechoso a su hijo Jonathan, que estaba a su lado cuando se precipitó al vacío el pasado 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat, según ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER.Lo que al principio era un simple accidente de montaña ha cambiado de tercio y puede convertirse en un posible homicidio. Jonathan Andic era la única persona que acompañaba al empresario el día de su muerte en una excursión....

3 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Nuevo título, Mango y Asesino.
woody_alien #2 woody_alien
La tensión entre ambos había aumentado, precisamente, los días anteriores al fallecimiento a raíz de un discurso que Isak Andic dió delante toda la compañía en la fiesta de navidad de Mango y en la que cedió el control de la empresa al CEO, en lugar de a su hijo. En el discurso, según fuentes de la compañía presentes en el acto, agradeció el papel de los responsables de Mango pero no citó en ningún momento a Jonathan. Sí hizo mención velada a su mala gestión de la compañía, algo que provocó que el hijo abandonara el evento.

Vaya, parece que éste quería ser califa en lugar del califa pero le salio rana y le hizo dar el salto de la idem a papá.
Apotropeo #3 Apotropeo
Van dos andando por el monte y uno acaba en el fondo de un barranco.
¡¡ Sorpresa !!, el otro es sospechoso.
Y, si te parece poco, súmale una morterada de millones
