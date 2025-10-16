Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y apuntan como sospechoso a su hijo

Los Mossos d'Esquadra investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, y apuntan como sospechoso a su hijo Jonathan, que estaba a su lado cuando se precipitó al vacío el pasado 14 de diciembre de 2024 en la montaña de Montserrat, según ha adelantado El País y ha podido confirmar la SER.Lo que al principio era un simple accidente de montaña ha cambiado de tercio y puede convertirse en un posible homicidio. Jonathan Andic era la única persona que acompañaba al empresario el día de su muerte en una excursión....
Vaya, parece que éste quería ser califa en lugar del califa pero le salio rana y le hizo dar el salto de la idem a papá.
¡¡ Sorpresa !!, el otro es sospechoso.
Y, si te parece poco, súmale una morterada de millones