edición general
2 meneos
14 clics
El mosaico “erótico” atribuido a Pompeya no era pompeyano: su verdadera historia arranca en una villa romana de Las Marcas

El mosaico “erótico” atribuido a Pompeya no era pompeyano: su verdadera historia arranca en una villa romana de Las Marcas

Durante unos meses, la pieza fue presentada como uno de esos objetos que regresan a su patria herida después de atravesar la noche del siglo XX. Un mosaico romano con escena íntima, robado por un capitán de la Wehrmacht en Italia entre 1943 y 1944, entregado luego como regalo en Alemania y finalmente restituido al Estado italiano por los herederos del último propietario. La historia, en apariencia, encajaba bien con Pompeya: un objeto refinado, un tema doméstico, una cronología que se mueve entre mediados del siglo I a. C. y el siglo I d. C.,..

| etiquetas: las marcas , pompeya , mosaico
2 0 0 K 31 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 31 cultura

menéame