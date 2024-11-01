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Morrissey anuncia “El caloret faller”, su doloroso nuevo disco sobre la peor experiencia de su vida

Morrissey anuncia “El caloret faller”, su doloroso nuevo disco sobre la peor experiencia de su vida

Es un disco doloroso sobre el desgaste emocional, el insomnio, y el ruido “de una sociedad hostil para los artistas y las personas sensibles” que se aparta de los sonidos más juguetones de etapas anteriores para abrazar una crudeza atmosférica que explora el trauma provocado por pasar una noche en Las Fallas.

| etiquetas: morrissey , múscia , pop , fallas , valencia
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2 comentarios
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
No siempre iba a tener gracia el Mundo Today, de vez en cuando tienen que pinchar.
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Asimismov #1 Asimismov *
Algunos años muchos valencianos huimos de València durante las Fallas.
Habría que explicarle a la Morrissey que permanecer en València durante las Fallas es voluntario y no se obliga a nadie.
Yo este año he invitado a familiares y me he quedado con ellos para enseñarles la locura que son las Fallas.
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menéame