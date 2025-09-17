Moreno Ocampo: "No hablan de genocidio porque tienen la obligación de actuar"

El ex primer fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo ha asegurado en RNE que los políticos no mencionan la palabra "genocidio" para hablar de la masacre en Gaza porque "tienen la obligación de actuar y no quieren". El martes una comisión independiente nombrada por la ONU concluyó que Israel ha cometido genocidio en el enclave palestino y que altos mandatarios israelíes, incluyendo su primer ministro, Benjamín Netanyahu, han incitado estos actos.