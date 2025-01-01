Moreno justifica su ausencia en el incendio de la Mezquita porque no es "partidario" de hacerse "fotos gratuitas"

Tras las críticas de la oposición, el presidente andaluz explica que no acudió a Córdoba la noche del incendio porque las autoridades locales le indicaron que su presencia "no era necesaria".
| etiquetas: juanma , moreno , ausencia , mezquita , sin , fotos , gratuitas
Aunque no puedas hacer nada para solucionarlo, solo por pasarte
Lo que no puede ser es que hace unas semanas criticásemos a Feijoo por decir que "las vacaciones están sobrevaloradas" y ahora critiquemos con esto.
www.eldiario.es/rastreador/cuatro-inaguraciones-hospital-moreno-bonill