Moreno justifica su ausencia en el incendio de la Mezquita porque no es "partidario" de hacerse "fotos gratuitas"

Tras las críticas de la oposición, el presidente andaluz explica que no acudió a Córdoba la noche del incendio porque las autoridades locales le indicaron que su presencia "no era necesaria".

luspagnolu
Estaría bien si no fuera porque en Telecom Málaga le han hecho una entrevista para mayor gloria en plena Feria de Málaga.
4
Jointhouse_Blues
No hace falta foto, se retrata él solito. Él y su partido.
3
PaulDurden
#13 No, que no ponga excusas de mierda. A otros lados sí que va, pero ahora a este no, que le jode las vacaciones... Y se inventa esa milonga.
3
angelitoMagno
#14 ¿Tu paras tus vacaciones por cualquier emergencia que ocurra en tu trabajo?
Aunque no puedas hacer nada para solucionarlo, solo por pasarte :-|
0
laruladelnorte
Que hostia a mano abierta tiene este fulano. :clap:
4
luspagnolu
#2 Es que te tienes que reír. Reaparece en plena Feria de Málaga, para decir; "Menos tuits y más trabajar". www.diariodesevilla.es/andalucia/juanma-moreno-reaparece-feria-malaga_
1
laruladelnorte
#20 Esta gentuza no sabe lo que es la decencia.
0
Leon_Bocanegra
Coño ,pues haberla hecho pagando. Al fotógrafo no le iba a molestar.
2
Leon_Bocanegra
#12 y con informarse por la televisión tb. Pero es el presidente de la junta, trabajar un poco aunque solo sea para que los ciudadanos vean que tienen un presidente que se preocupa por la comunidad, no le iba a hacer daño.
2
angelitoMagno
#17 Que estaba de vacaciones, leñe. No normalicemos el cortar las vacaciones por aparentar, porque él no podía hacer nada respecto al incendio.

Lo que no puede ser es que hace unas semanas criticásemos a Feijoo por decir que "las vacaciones están sobrevaloradas" y ahora critiquemos con esto.
1
Leon_Bocanegra
#18 Correcto. El que criticase a feijoo por decir eso , que se calle.
1
PaulDurden
Jaajajaja Menudo sinverguenza!
2
Leon_Bocanegra
#8 No, tendría que haber ido a interesarse por lo que estaba pasando , in situ, independientemente de si le hacían o no una foto.
1
angelitoMagno
#10 Con llamar por teléfono ya valdría, ¿no?
0
incontinentiasuma
¿Quería que le pagaran por hacerse fotos?
1
angelitoMagno
¿Qué habría cambiado de haber acudido? Hasta donde yo se, no hicieron falta medios adicionales de otras provincias o algo así que exigieran la presencia de Moreno en Córdoba.
0
PaulDurden
#3 Eso es cierto, mejor es inaugurar cuatro veces, con fotos incluidas, el mismo hospital.

www.eldiario.es/rastreador/cuatro-inaguraciones-hospital-moreno-bonill
6
angelitoMagno
#6 ¿Tendría que haber ido entonces a hacerse una foto? :-|
0
PaulDurden
#8 Ya lo dice en el titular, lo de las fotos, por si no lo has leído.
0
angelitoMagno
#9 Ah, que cuando se hace la foto, mal. Cuando no se la hace, mal también. Genial
1

