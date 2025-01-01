edición general
Moreno califica de «mamporrero» a Óscar Puente

El presidente de la Junta de Andalucía critica la actitud «frívola e irresponsable» del ministro de Transportes por sus 'tuits' tras los incendios en Zahara y León.

vicus. #1 vicus.
Caray con los que se definen como moderedos..
Sandman #4 Sandman
#1 Y que van acusando a los demás de violencia verbal y caldear el ambiente, los mismos que alientan los cánticos de 'Sánchez hijo de puta' por todo el país.
Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
Atención a la foto de Óscar Puente que pone el ABC.

Yo no digo nada, pero no se puede ser más joputil...
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Y el un chulo pajas vago.
Cehona #7 Cehona
Me encanta la hemeroteca  media
perrico #9 perrico
Ayuso llama hijo de puta al presidente del gobierno y les parece normal.
Oscar Puente critica que los responsables de la lucha contraincendios estén de vacaciones y por el motivo que sea es inaceptable.
#6 chocoleches
Estos insultos los sigue haciendo desde la playita mientras pasa las vacaciones no? Es Mazón 2.0, insultando desde el Ventorro a los que le critican.
#10 Leon_Bocanegra *
xD xD xD que hijos de perra jajajajajssja menuda foto.
Carnaza para los mamarrachos de derechas que le llaman oscargutan o algo así.
Javi_Pina #12 Javi_Pina
Se ve que le ha dado donde le duele
Apotropeo #2 Apotropeo
RAE mamporrero:
"m. y f. Persona que dirige el miembro del caballo en el acto de la cópula."

De serlo estaría en el Ventorro
vicus. #8 vicus.
#2 Que por cierto, hay cierto Moreno que le mete no qué cosa por detrás a Rockefeller. Toma Moreno!
Apotropeo #11 Apotropeo
#8 ¡ Menudo pájaro !
