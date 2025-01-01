·
5
meneos
15
clics
Moreno califica de «mamporrero» a Óscar Puente
El presidente de la Junta de Andalucía critica la actitud «frívola e irresponsable» del ministro de Transportes por sus 'tuits' tras los incendios en Zahara y León.
|
etiquetas
:
pp
,
moreno bonilla
,
mamporrero
,
oscar puente
4
1
0
K
55
politica
12 comentarios
#1
vicus.
Caray con los que se definen como moderedos..
3
K
51
#4
Sandman
#1
Y que van acusando a los demás de violencia verbal y caldear el ambiente, los mismos que alientan los cánticos de 'Sánchez hijo de puta' por todo el país.
2
K
38
#5
Golan_Trevize
Atención a la foto de Óscar Puente que pone el ABC.
Yo no digo nada, pero no se puede ser más joputil...
2
K
23
#3
Antipalancas21
Y el un chulo pajas vago.
0
K
20
#7
Cehona
Me encanta la hemeroteca
0
K
15
#9
perrico
Ayuso llama hijo de puta al presidente del gobierno y les parece normal.
Oscar Puente critica que los responsables de la lucha contraincendios estén de vacaciones y por el motivo que sea es inaceptable.
1
K
15
#6
chocoleches
Estos insultos los sigue haciendo desde la playita mientras pasa las vacaciones no? Es Mazón 2.0, insultando desde el Ventorro a los que le critican.
0
K
13
#10
Leon_Bocanegra
*
que hijos de perra jajajajajssja menuda foto.
Carnaza para los mamarrachos de derechas que le llaman oscargutan o algo así.
1
K
12
#12
Javi_Pina
Se ve que le ha dado donde le duele
0
K
10
#2
Apotropeo
RAE mamporrero:
"m. y f. Persona que dirige el miembro del caballo en el acto de la cópula."
De serlo estaría en el Ventorro
0
K
9
#8
vicus.
#2
Que por cierto, hay cierto Moreno que le mete no qué cosa por detrás a Rockefeller. Toma Moreno!
1
K
25
#11
Apotropeo
#8
¡ Menudo pájaro !
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
