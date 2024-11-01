edición general
13 meneos
19 clics
Moreno Bonilla mantiene a un falso médico en su gabinete en pleno escándalo sanitario en Andalucía

Moreno Bonilla mantiene a un falso médico en su gabinete en pleno escándalo sanitario en Andalucía

Bien sea por la gestión directa que el Gobierno andaluz hace del ámbito sanitario o por asuntos relacionados con el mismo, todo aquello que tenga que ver con la Sanidad en Andalucía está dejando de manera continuada múltiples titulares y no, precisamente, en positivo. En la tarde noche del miércoles, 8 de octubre, se hacía pública la dimisión de Rocío Hernández, de la que escasamente se conocía su paradero desde el viernes anterior. Tres consejeros de Salud ha visto pasar Moreno Bonilla desde que se convirtiera en presidente de la Junta de Anda

| etiquetas: moreno bonilla , andalucía , pp , sanidad
10 3 0 K 162 politica
1 comentarios
10 3 0 K 162 politica
#1 tierramar *
El sistema sanitario de Andalucia es producto de los gobiernos sucesivos del PPSOE, en Andalucia, que han demostrado que la población les importa un pepino.
0 K 19

menéame