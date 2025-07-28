edición general
Moreno Bonilla deja sin pediatra a medio millón de niños y niñas en Andalucía

Moreno Bonilla deja sin pediatra a medio millón de niños y niñas en Andalucía

De los 1.515 centros de salud que hay en la comunidad, solo 540 tienen pediatra

política , actualidad , andalucía , sanidad
comentarios
Comentarios destacados:    
sleep_timer #1 sleep_timer
Sus votontos estarán contentos, no hay problema.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Para eso lo votaron masivamente, para que los jodiera a sabiendas.
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Bien, hay que ahorrar para que los ricos paguen menos impuestos y así también puedan llevar a sus hijos a pediatras privados. Agamos Andalusia Jrande de Nuebo.
Rudolf_Rocker #5 Rudolf_Rocker
Le está cogiendo el gustillo a lo que hacen los sionistas con ls niñxs y quieren empezar ellos aquí o como va esto.
Torrezzno #11 Torrezzno
No conozco ningún caso de niños sin pediatra. Lo que si conozco es niños con pediatra itinerante, donde cada día tiene que estar en dos pueblos diferentes. Obviamente es un desastre
ipanies #4 ipanies
Los niños de la gente bien recibirán ayuda médica profesional de pediatras, los otros morirán o haced lo que os salga de la polla, pero sin hacer mucho ruido que el señorito está en la siesta!!
tdgwho #3 tdgwho *
Que mala pata que se hayan jubilado 1000 pediatras de repente, y que no haya gente que quieras trabajar ahi.

A ver si va a ser una tendencia desde hace años....

"Solo se han cubierto 7 de las 187 plazas ofertadas."

Los sueldos son algo bastante estandar, no hay pediatras cobrando 1000€ en andalucía y 4500€ en murcia.
traviesvs_maximvs #9 traviesvs_maximvs
Pero pueden ir a los toros.
#7 pirat
Es que no son rubitos como los ucranianos
#10 Galton
Libertaz
#2 jaramero *
Y aún le faltan a la derecha unos cuantos millones más...
