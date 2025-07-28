·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10770
clics
Ayuso dice que Madrid parecía 'un Sarajevo en guerra' y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
13368
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
15179
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
4368
clics
Portada de Conan el Bárbaro de Frank Frazetta se vende por 13,5 millones de dólares [ENG]
3085
clics
Obligar a los estafadores a resolver captchas imposibles (ENG)
más votadas
676
Israel pagó 42,8 millones de euros a Google para ocultar el hambre en Gaza
783
Muere a los 89 años Robert Redford
464
PP, Vox y Junts tumban la ley de Sumar para crear una oficina anticorrupción
382
La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales y allana así su caso ante el juez
791
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
26
meneos
27
clics
Moreno Bonilla deja sin pediatra a medio millón de niños y niñas en Andalucía
De los 1.515 centros de salud que hay en la comunidad, solo 540 tienen pediatra
|
etiquetas
:
política
,
actualidad
,
andalucía
,
sanidad
21
5
1
K
145
politica
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
5
1
K
145
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sleep_timer
Sus votontos estarán contentos, no hay problema.
6
K
107
#8
Antipalancas21
#1
Para eso lo votaron masivamente, para que los jodiera a sabiendas.
0
K
20
#6
Sergio_ftv
Bien, hay que ahorrar para que los ricos paguen menos impuestos y así también puedan llevar a sus hijos a pediatras privados. Agamos Andalusia Jrande de Nuebo.
2
K
37
#5
Rudolf_Rocker
Le está cogiendo el gustillo a lo que hacen los sionistas con ls niñxs y quieren empezar ellos aquí o como va esto.
1
K
29
#11
Torrezzno
No conozco ningún caso de niños sin pediatra. Lo que si conozco es niños con pediatra itinerante, donde cada día tiene que estar en dos pueblos diferentes. Obviamente es un desastre
0
K
20
#4
ipanies
Los niños de la gente bien recibirán ayuda médica profesional de pediatras, los otros morirán o haced lo que os salga de la polla, pero sin hacer mucho ruido que el señorito está en la siesta!!
0
K
13
#12
comadrejo
11# Hasta los vosniacos conocen el asunto:
www.voxespana.es/noticias/vox-denuncia-la-muy-preocupante-falta-de-ped
www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2025/07/28/40-ninos-cordoba-son-a
www.malagahoy.es/malaga/mitad-ninos-zonas-malaga-pediatras_0_200444248
www.elindependientedegranada.es/ciudadania/18-ninos-adolescentes-grana
0
K
12
#3
tdgwho
*
Que mala pata que se hayan jubilado 1000 pediatras de repente, y que no haya gente que quieras trabajar ahi.
A ver si va a ser una tendencia desde hace años....
"Solo se han cubierto 7 de las 187 plazas ofertadas."
Los sueldos son algo bastante estandar, no hay pediatras cobrando 1000€ en andalucía y 4500€ en murcia.
0
K
10
#9
traviesvs_maximvs
Pero pueden ir a los toros.
0
K
10
#7
pirat
Es que no son rubitos como los ucranianos
0
K
8
#10
Galton
Libertaz
0
K
8
#2
jaramero
*
Y aún le faltan a la derecha unos cuantos millones más...
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.voxespana.es/noticias/vox-denuncia-la-muy-preocupante-falta-de-ped
www.diariocordoba.com/cordoba-ciudad/2025/07/28/40-ninos-cordoba-son-a
www.malagahoy.es/malaga/mitad-ninos-zonas-malaga-pediatras_0_200444248
www.elindependientedegranada.es/ciudadania/18-ninos-adolescentes-grana
A ver si va a ser una tendencia desde hace años....
"Solo se han cubierto 7 de las 187 plazas ofertadas."
Los sueldos son algo bastante estandar, no hay pediatras cobrando 1000€ en andalucía y 4500€ en murcia.