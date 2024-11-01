edición general
Moreno Bonilla aprovecha el verano por segundo año consecutivo para subir sueldos, dietas y vivienda a altos cargos

El verano es la época en que la producción periodística, la actividad política y la gente, en general, baja la producción, atención y ánimos respecto de la actualidad. Precisamente es la época ideal para ‘colar’ medidas que pasen desapercibidas por su polémico carácter. Ya en el verano de 2024 Moreno Bonilla volvió a subirse el sueldo por segunda vez en apenas siete meses, así como al resto de sus consejeros, por el “incremento de la inflación”, tras haberlo incrementado previamente a principios de año.

pepel #1 pepel
Andalucía, sin Sanidad Pública.
#2 soberao
#1 ¿Y esa sonrisa que saca a diario en las noticias del mediodía en Canal Sur, visitando una guardería entre adorables niños, o en una declaración con su atril contra medidas del perro? A diario en Canal Sur sonriendo, tan mal no estará Andalucía cuando su presidente está tan alegre.
