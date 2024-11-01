Moreno Bonilla aprovecha el verano por segundo año consecutivo para subir sueldos, dietas y vivienda a altos cargos

El verano es la época en que la producción periodística, la actividad política y la gente, en general, baja la producción, atención y ánimos respecto de la actualidad. Precisamente es la época ideal para ‘colar’ medidas que pasen desapercibidas por su polémico carácter. Ya en el verano de 2024 Moreno Bonilla volvió a subirse el sueldo por segunda vez en apenas siete meses, así como al resto de sus consejeros, por el “incremento de la inflación”, tras haberlo incrementado previamente a principios de año.