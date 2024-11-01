Morderse las uñas no es solo un mal hábito, forma parte de nuestro instinto de supervivencia

Este pequeño hábito autodestructivo es una forma que tiene el cerebro de evitar daños mayores, ya que prefiere lidiar con daños controlados y conocidos que con la incertidumbre. “Nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. No está programado para optimizar nuestra felicidad y bienestar, sino para mantenernos con vida”. Explica el doctor en psicología clínica Charlie Heriot-Maitland. “Por ello necesita que vivamos en un mundo predecible. No le gustan las sorpresas. No quiere que nos pillen desprevenidos”, explica.
