Morales celebra el "triunfo" del voto nulo en las elecciones de Bolivia, pese a cosechar menos del 20%

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha celebrado el "triunfo" del voto nulo, que ha superado el 19 por ciento en las elecciones de este domingo en el país latinoamericano, días después de que haya defendido que si esta opción se impone significaría su victoria. Aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes", ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora ERBOL

| etiquetas: bolivia , elecciones , voto nulo , evo , morales
9 comentarios
Trifasico #1 Trifasico *
"pese a cosechar menos del 20%"
Un 20% , "pese" ?

En las ultimas elecciones de España:
● PP 33,06%
● PSOE 31,68%
● Vox 12,38%
● SUMAR 12,33%
shinjikari #2 shinjikari
#1 A mí me parece una barbaridad más de un 19% de voto nulo, pero así está el titular ?(
Trifasico #4 Trifasico *
#2 Con ese 20% Serian tercera fuerza politica (Y seguramente habrian sacado mejores resultados, si se hubiese presentado, ya que mucha gente ha optado por el "voto util", descartando el voto nulo)

Es innegable que hay una base popular muy grande que le apoya
Estos son los resultados de las elecciones en Bolivia:  media
shinjikari #3 shinjikari
Como curiosidad, estoy buscando en medios bolivianos y no encuentro ninguno que represente el voto nulo. Desconozco la razón.

eldeber.com.bo/  media
Trifasico #6 Trifasico
#3 "Desconozco la razón"
Creo que nos podemos hacer una idea
shinjikari #7 shinjikari
#6 Mira, en la web oficial sí que lo dan, y además muy bien desglosado todo. Pero medios, ni uno.

sirepre.oep.org.bo/national/
carakola #8 carakola
#3 Morales basó su campaña en el voto nulo, los medios no le quieren mucho, presentarlo sería legitimarlo. O eso creo yo.
Entresijos #5 Entresijos *
‘Pese a cosechar un 20%’ o dicho de otro modo, casi un cuarto de la poblacion.
…tiene motivos mas que suficientes para celebrar… pese a Europapress
#9 alhambre
#5 "Casi un cuarto de la población". O dicho de otra manera, más de un sexto de la población. Ojalá hubiera una fracción sencilla que representase un 20% para que los periodistas pudieran usarla.
