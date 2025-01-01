Morales celebra el "triunfo" del voto nulo en las elecciones de Bolivia, pese a cosechar menos del 20%

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha celebrado el "triunfo" del voto nulo, que ha superado el 19 por ciento en las elecciones de este domingo en el país latinoamericano, días después de que haya defendido que si esta opción se impone significaría su victoria. Aprovecho para felicitar este triunfo del pueblo boliviano, donde el voto nulo se impone en estas elecciones nacionales, felicidades a ustedes", ha señalado en declaraciones recogidas por la emisora ERBOL