Montse Mínguez, portavoz del PSOE, celebra que necesites dos trabajos para poder sobrevivir: “El pluriempleo no es sinónimo de precariedad”  

La portavoz socialista enumeró los presuntos éxitos de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, el récord de afiliaciones a la Seguridad Social y el aumento de los contratos indefinidos. Mínguez afirmó que “el pluriempleo no es sinónimo de precariedad”, destacando que las 840.000 personas con pluriempleo en España son “signo de actividad y diversificación, no de degradación” lo que significa “mayor control, mayor protección social y más cotizaciones” dijo Mínguez, provocando así la indignación de muchos.