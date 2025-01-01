Montse Mínguez, portavoz del PSOE, celebra que necesites dos trabajos para poder sobrevivir: “El pluriempleo no es sinónimo de precariedad”  

La portavoz socialista enumeró los presuntos éxitos de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, el récord de afiliaciones a la Seguridad Social y el aumento de los contratos indefinidos. Mínguez afirmó que “el pluriempleo no es sinónimo de precariedad”, destacando que las 840.000 personas con pluriempleo en España son “signo de actividad y diversificación, no de degradación” lo que significa “mayor control, mayor protección social y más cotizaciones” dijo Mínguez, provocando así la indignación de muchos.
Si para un curro dedicas 20 horas y para el otro 15, estás trabajando 35 horas, menos que mucha gente. Si los desplazamientos no son muchos, bien porque te pilla cerca o bien porque son en días diferentes, tampoco pierdes mucho por esto.
También es importante que haya días libres. En vez de estar en el mismo sitio, estás en dos, no veo mucho problema.
Otra cosa es si estás… » ver todo el comentario
y me refiero a trabajos de verdad, de esos que te levantas a las 6 AM, a las 11 estas deseando que se acabe el día y que te dan las 19 h y ahí sigues, como un muerto viviente.
Que pruebe un tiempo y que luego venga a contarnos como sale y a donde se va después a currar (y de paso que nos dé el contacto de su camello) porque con medios naturales no hay cuerpo que lo aguante).
aunque #2 tiene razón, el articulo está claro que es munición regre, pero se debería haber ahorrado el comentario, por vergüenza torera.
Y es cierto, a veces es sinónimo de que su familia no la aguanta, o ella no aguanta a su familia, y necesita estar trabajando todo el dia para no verlos.
Lo que vienes a ser un "workalcoholic"