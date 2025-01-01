edición general
Montse Mínguez, portavoz del PSOE, celebra que necesites dos trabajos para poder sobrevivir: “El pluriempleo no es sinónimo de precariedad”

La portavoz socialista enumeró los presuntos éxitos de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos, el récord de afiliaciones a la Seguridad Social y el aumento de los contratos indefinidos. Mínguez afirmó que “el pluriempleo no es sinónimo de precariedad”, destacando que las 840.000 personas con pluriempleo en España son “signo de actividad y diversificación, no de degradación” lo que significa “mayor control, mayor protección social y más cotizaciones” dijo Mínguez, provocando así la indignación de muchos.

#2 Huele a sensacionalismo regre a kilómetros
alpoza #4 alpoza
pues al no ser que uno te de de comer y el otro lo hagas por hobby o sea un paso temporal por algun motivo, no se me ocurren muchos mas casos en los que estar todo el dia trabajando no sea signo de degradación y/o precariedad.
4 K 51
#8 mcfgdbbn3 *
Depende del número de horas, si las horas que requieres entre desplazamientos y curro no son excesivas, no lo veo mal.

Si para un curro dedicas 20 horas y para el otro 15, estás trabajando 35 horas, menos que mucha gente. Si los desplazamientos no son muchos, bien porque te pilla cerca o bien porque son en días diferentes, tampoco pierdes mucho por esto.

También es importante que haya días libres. En vez de estar en el mismo sitio, estás en dos, no veo mucho problema.

Otra cosa es si estás…   » ver todo el comentario
0 K 12
Entresijos #9 Entresijos
#8 no depende del número de horas, depende del SUELDO. Quien cojones va a trabajar en dos curros si con uno ya cobra 3000 pavos, venga coño! El que tiene dos trabajos es por NECESIDAD no por hobby.
1 K 19
Anfiarao #2 Anfiarao
Huele a sensacionalismo regre a kilómetros
4 K 41
#3 txelin *
eso lo dirá por que no habrá trabajado en su vida.
y me refiero a trabajos de verdad, de esos que te levantas a las 6 AM, a las 11 estas deseando que se acabe el día y que te dan las 19 h y ahí sigues, como un muerto viviente.
Que pruebe un tiempo y que luego venga a contarnos como sale y a donde se va después a currar (y de paso que nos dé el contacto de su camello) porque con medios naturales no hay cuerpo que lo aguante).
aunque #2 tiene razón, el articulo está claro que es munición regre, pero se debería haber ahorrado el comentario, por vergüenza torera.
1 K 13
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
#2 No se puede trabajar más de 40 horas semanales salvo que se hagan horas extras. Antes no se solían pagar y se solía abusar, ahora hay más control, con lo que a los empresarios les sale a cuenta contratar X horas más a otra persona (más a cuenta les salía no pagarlas, pero ahora lo tienen más complicado). No noticia sensacionalista de un medio extremista que no defiende a los trabajadores.
1 K 22
#7 Grandpiano
#2 Has probado a entrar en la noticia y leer con tus propios ojos el tuit de la portavoz del PSOE?
1 K 17
Entresijos #1 Entresijos
A picar piedra te ponía yo, hija de mil chacales!! Y despues al Leroy, Domingos incluidos, que es muy sano
1 K 15
#6 Alcalino
“El pluriempleo no es sinónimo de precariedad”

Y es cierto, a veces es sinónimo de que su familia no la aguanta, o ella no aguanta a su familia, y necesita estar trabajando todo el dia para no verlos.

Lo que vienes a ser un "workalcoholic"
0 K 10
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
A saber que curriculum tiene y como lo ha conseguido, porque menuda pedrá que tiene
0 K 9

