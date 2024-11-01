edición general
Montoro y el viejo olor del dinero

La defensa intenta vestir de irregularidad procesal lo que cada vez más parece un caso de libro: la élite política y empresarial española funcionando como una familia cerrada donde el mérito se mide en lealtades y no en leyes. No hay nada más previsible que un poder acostumbrado a la impunidad, sorprendido cuando alguien se atreve a levantar la alfombra. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su posición: las pruebas son válidas y el proceso debe seguir. Mientras la mayoría contaba céntimos, otros se repartían millones con la bendición de los que

En España llevamos 50 años de cleptocracia, continuidad del regimen franquista. Cleptocracia (del griego clepto, 'robo'; y cracia, 'poder' = dominio de los ladrones) es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y/o el peculado, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, funcionarios de la ley y todo el sistema político y económico.
Y dado el número de muertes que están provocando por ineficacia, y gestion corrupta, se podría denominar crimencracia.
Que calladitos están los jueces, fiscales y desde el PP con ese ladrón que nos arruino y que sigue haciendo negocios turbios.
#3 como sus perros de prensa que de esto no les escuchas decir ni pio
Que este hp que arruinó a España siga en libertad es un insulto a todos los españoles, bueno a todos no, que hay muchos peperos que le volverían a dar un cargo político
Si, la omerta en torno al caso Montoro es muy llamativo; lo mismo que no es normal que Abalos y Koldo estén en la calle, y que Mazon siga en su puesto. En todos los casos, puede deberse a que conocen secretos inconfensables de gente poderosa. Pero en el caso de Montoro el silencio, la impunidad clama al cielo. Parece que ha tenido el poder de movilizar o paralizar diferentes estamentos para alargar y anular su procedimiento; aunque por ahora no lo ha conseguido; el caso Montoro se ha desvelado en Cataluña, en España imposible. ¿Cuantos délitos, crimenes de Estado, fuera de Cataluña o Pais Vasco habrán quedado impunes y silenciados? En España reina la crimencracia o cleptocracia y la OMERTA
