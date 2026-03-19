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Montero dice que los presupuestos se retrasan por la guerra
Pero asegura que se presentarán. "Se presentan los presupuestos. Se va a retrasar porque el decreto-ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario",
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etiquetas
:
presupuestos
,
gobierno
,
montero
,
psoe
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guerra
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#2
Battlestar
*
Me ha hecho gracia, porque dice que se retrasan para centrarse en las medidas de la guerra, y tu piensas "
¿MMMMM, disculpe Señora, pero si la guerra empezó hace dos semanas, lo de los presupuestos no se supone que lo tendrían que tener ya prácticamente terminado por no decir terminado?"
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#3
Ominous
hahahaha You have been PSOED
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#1
CharlesBrowson
claro que si chocho, la que te va a caer por aqui abajo, y lo sabes
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#4
jacm
Creo que el titular es algo tendencioso. El original de la noticia es algo más claro.
Dice la ministra "Se va a retrasar porque el decreto-ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario"
Pues me parece bien. Efectivamente ha surgido un problema prioritario.
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#7
Battlestar
#4
El titular me lo ha cortado al hacer el envio, si te fijas he añadido el resto del titular como primera línea de la entradilla por eso.
Estoy de acuerdo en que ha surgido un problema prioritario, pero narices, los presupuestos los tendrían que tener preparados ya si de verdad los pensaban presentar en marzo.
1
K
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#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Los presupuestos tenían que haber estado presentados hace cinco meses y aprobados hace tres.
Esto es una escusa de mal pagador o querer tomarle el pelo a la gente
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K
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#9
bronco1890
Se ríen de nosotros a la puta cara
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#6
FunFrock
Llevan retrasados desde la legislatura anterior.
Tampoco me vamos a pedirle al gobierno q cumpla con su obligación
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#8
Supercinexin
Cómo mugen los derechistas. Como si les importasen mucho los presupuestos y la gobernabilidad, si llevan seis putos años saboteando una cosa y la otra, votando NO a todo lo que sale.
Preferiría veinte años de Pedro Sánchez antes que un solo mes de PP+Vox con todos los presupuestos aprobados.
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#10
Suleiman
Los presupuestos que hicieron son papel mojado, ahora hay que tener en cuenta las previsiones que vienen, entre ellas que va a bajar el crecimiento y por ende la recaudación.
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#5
MoñecoTeDrapo
Un resplandor y hace ¡pum! Ya está aquí la guerra
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11
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menéame
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Dice la ministra "Se va a retrasar porque el decreto-ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario"
Pues me parece bien. Efectivamente ha surgido un problema prioritario.
Estoy de acuerdo en que ha surgido un problema prioritario, pero narices, los presupuestos los tendrían que tener preparados ya si de verdad los pensaban presentar en marzo.
Esto es una escusa de mal pagador o querer tomarle el pelo a la gente
Tampoco me vamos a pedirle al gobierno q cumpla con su obligación
Preferiría veinte años de Pedro Sánchez antes que un solo mes de PP+Vox con todos los presupuestos aprobados.