La Montaña Mágica: la rotonda más grande de Europa, que está en España  

El Cerro Masatrigo, la montaña con forma de cono que adorna el embalse de La Serena en Extremadura, se posiciona como una de las mayores joyas de la naturaleza de nuestro país. En el año 2023 fue declarado Monumento Natural de Extremadura, pero además de ser uno de los paisajes más espectaculares de la región, cuenta con varias particularidades. «Es una elevación que representa un cono casi perfecto, convertido en península por las aguas embalsadas del río Zújar». Su diámetro es de 6 campos de fútbol.