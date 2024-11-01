El monóxido de carbono, detrás de la muerte de los dos jóvenes

La Policía Científica investiga el suceso registrado en un garage de la calle Nuestra Señora de Calatañazor pero las primeras hipótesis apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono como causa del fallecimiento de dos jóvenes de 22 y 25 años. Un varón de 25 años y una mujer de 22 años fallecieron este jueves 8 de enero en el interior de un garaje particular situado en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, en el barrio de San Pedro de la capital soriana, presuntamente a consecuencia de la inhalación accidental de monóxido de carbono,