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El monólogo de Marc Giró sobre las personas de izquierdas y las de derechas - Cara al Show

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El monólogo de Marc Giró sobre las personas de izquierdas y las de derechas - Cara al Show

| etiquetas: monólogo , marc giró
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4 comentarios
6 1 0 K 93 ocio
#1 woke
Confunde a las personas ingenuas con aquellas que carecen de inteligencia.
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Asimismov #4 Asimismov *
#1 ¡No hijo, no!
Mac no confunde nada, se dedica a sus boutades y no le falta razón.
Los de derechas se oponían al divorcio, y visto lo visto, se divorcian compulsivamente.
Los de derechas se oponen al aborto nacional, pero desde que tengo uso de razón, se iban a Londres a abortar.
Se oponen a cualquier nuevo derecho del que luego presumen como son los honores contínuos a Clara Campoamor.
Se oponen a la rehabilitación se presos, y luego llenan Soto del Real.
No le falta razón a Marc Giró.
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#3 surco *
Yo no discuto la calidad del tío. Pero coño es una mezcla entre Mr Bean y Jim Carrey. Que pare un poquito quieto!
1 K 23
josde #2 josde
No me gusto, nada su primer programa.
0 K 20

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