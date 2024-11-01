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El monólogo de Marc Giró sobre las personas de izquierdas y las de derechas - Cara al Show
El monólogo de Marc Giró sobre las personas de izquierdas y las de derechas - Cara al Show
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:
monólogo
,
marc giró
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#1
woke
Confunde a las personas ingenuas con aquellas que carecen de inteligencia.
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#4
Asimismov
*
#1
¡No hijo, no!
Mac no confunde nada, se dedica a sus boutades y no le falta razón.
Los de derechas se oponían al divorcio, y visto lo visto, se divorcian compulsivamente.
Los de derechas se oponen al aborto nacional, pero desde que tengo uso de razón, se iban a Londres a abortar.
Se oponen a cualquier nuevo derecho del que luego presumen como son los honores contínuos a Clara Campoamor.
Se oponen a la rehabilitación se presos, y luego llenan Soto del Real.
No le falta razón a Marc Giró.
1
K
22
#3
surco
*
Yo no discuto la calidad del tío. Pero coño es una mezcla entre Mr Bean y Jim Carrey. Que pare un poquito quieto!
1
K
23
#2
josde
No me gusto, nada su primer programa.
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comentarios)
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Mac no confunde nada, se dedica a sus boutades y no le falta razón.
Los de derechas se oponían al divorcio, y visto lo visto, se divorcian compulsivamente.
Los de derechas se oponen al aborto nacional, pero desde que tengo uso de razón, se iban a Londres a abortar.
Se oponen a cualquier nuevo derecho del que luego presumen como son los honores contínuos a Clara Campoamor.
Se oponen a la rehabilitación se presos, y luego llenan Soto del Real.
No le falta razón a Marc Giró.