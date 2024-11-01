Un monje del siglo XI desbanca a Edmond Halley: la periodicidad del cometa fue comprendida siete siglos antes de lo establecido

Una investigación interdisciplinar publicada esta semana ha puesto en tela de juicio la paternidad de uno de los descubrimientos astronómicos más célebres de la era moderna: la determinación del ciclo del cometa Halley.



El trabajo, liderado por el profesor de dinámica estelar Simon Portegies Zwart en colaboración con el historiador Michael Lewis, demuestra mediante el análisis crítico de crónicas medievales que la comprensión de la naturaleza periódica del objeto se produjo en la Inglaterra del siglo XI, y no en el observatorio del astrónomo b