Mónica Oltra pide que se regule la gestación subrogada como una "donación inter vivos"

La vicepresidenta valenciana reclama que se abra un debate que desemboque en una posición pactada: "Hay muchas posiciones políticas cerradas, totalitarias, apriorísticas, dogmáticas... Yo eso no lo comparto". La consellera de Igualdad no cree que sea "en todos los casos una explotación del hombre hacia la mujer. Hay que darle una solución al sufrimiento de las mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo también desde el punto de vista feminista".