Una empresa provoca un incendio en León mientras cortaba árboles sin permiso en época de alerta máxima

El fuego de Curueño requirió que una brigada se desplazara desde zonas más complicadas y perdiera varias horas de trabajo. La actividad ilegal de una empresa maderera en Curueño (León) provocó un incendio este jueves por la tarde que requirió que brigadas desplazadas a las zonas más conflictivas de la provincia tuvieran que perder más de cuatro horas de trabajo para sofocar estas llamas. Los operarios, según estos bomberos, se encontraban manejando una procesadora tras varios días de actividad sobre “madera verde” en un bosque libre de llamas.

Antipalancas21
#6 No sale el nombre, seguro que hay políticos metidos en ella.
4 K 79
ContinuumST
#8 Ya, por eso he buscado un poco... pero como no estoy seguro... pues eso. :-)
0 K 14
Antipalancas21
#9 Por allí esta Maderas Sanchez. :troll:
0 K 20
ContinuumST
#10 Tampoco podemos estar seguros, así que, en buena lid, pues... presunción siempre de que podemos estar equivocados. Y sacas las horcas y las antorchas (jaj, chiste casual) sin saber realmente. "Precaución, amigo conductor". Pf... jod, con los chistes casuales.
0 K 14
ContinuumST
#13 Sacar* :wall:
0 K 14
Antipalancas21
debido al sobrecalentamiento o una chispa de alguna maquina se desató un foco que acabó quemando ocho hectáreas y trastornó la extinción de frentes más complejos. La Junta de Castilla y León (PP) ha confirmado que "no es legal porque estamos en alerta máxima de incendios" y esas labores de riesgo en espacios forestales quedan prohibidas.
4 K 61
ContinuumST
Mira que hay meses en todo el año, no, en pleno agosto y con la que está cayendo. En fin, los humanos somos así.
3 K 37
ChatGPT
#0 las etiquetas tienen como objetivo que el buscador encuentre noticias. Nadie va a buscar "en león", la gente buscaría "León". Nadie va a buscar "empresa provoca un incendio", quizá "incendio" "accidente" "temeridad"….
0 K 10
luckyy
Cortar árboles sin permiso. Esto es lo que piden ahora los vecinos afectados pero se olvidad del por qué esa prohibición
0 K 8
mosfet
Lo triste de todo esto es que por cuatro zumbados que están mal de la cabeza lo pagamos millones de personas.
0 K 8
ContinuumST
#3 Espero multas al nivel adecuado.
2 K 27
Antipalancas21
#4 Una multa muy importante para los responsables de esa empresa, ademas de quitarle las licencias que tenga concedidas.
7 K 104
ContinuumST
#5 He ido a buscar qué empresa podría ser, pero como no estoy seguro pues... No digo nada.
0 K 14
Verdaderofalso
#5 sin contar la carcel o la prohibición de tener relaciones con cualquier empresa que se dedica a algo relacionado con los árboles, naturaleza o papel
0 K 20
victorjba
#5 #4 Qué cojones multa, cárcel.
0 K 18

