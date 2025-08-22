Una empresa provoca un incendio en León mientras cortaba árboles sin permiso en época de alerta máxima

El fuego de Curueño requirió que una brigada se desplazara desde zonas más complicadas y perdiera varias horas de trabajo. La actividad ilegal de una empresa maderera en Curueño (León) provocó un incendio este jueves por la tarde que requirió que brigadas desplazadas a las zonas más conflictivas de la provincia tuvieran que perder más de cuatro horas de trabajo para sofocar estas llamas. Los operarios, según estos bomberos, se encontraban manejando una procesadora tras varios días de actividad sobre “madera verde” en un bosque libre de llamas.