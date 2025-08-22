edición general
La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU

La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU

La declaración conjunta obliga a derribar las barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos y productos agrícolas, incluida la simplificación de los requisitos para los certificados sanitarios para la carne de cerdo y los productos lácteos. Es decir, se habilita otra vía para que entren más productos en Europa con normas menos exigentes, por ejemplo, en la utilización de productos fitosanitarios.

#1 candonga1 *
Agricultores, ganaderos, industriales y consumidores de productos varios... a dilatar el esfínter tocan.

El mundo libre xD os lo exige.
paleociencia #4 paleociencia
Esperemos que se empiece a hablar mas de esto, porque es una bajada de pantalones brutal

carakola #5 carakola
¿Pero qué cojones?  media
ChatGPT #2 ChatGPT
No es lo único que nos han abierto de par en par.
Concretamente con una mano nos separan una nalga hacia un lado, y con la otra mano, la otra. Alga
#3 omega7767
¿y esos análisis tan positivos sobre el acuerdo que decían que no eran para tanto?
almadepato #6 almadepato
EEUU el cáncer mundial.
