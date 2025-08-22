La UE abre de par en par la entrada de productos industriales y agrícolas de EEUU

La declaración conjunta obliga a derribar las barreras no arancelarias que afectan el comercio de alimentos y productos agrícolas, incluida la simplificación de los requisitos para los certificados sanitarios para la carne de cerdo y los productos lácteos. Es decir, se habilita otra vía para que entren más productos en Europa con normas menos exigentes, por ejemplo, en la utilización de productos fitosanitarios.
| etiquetas: ue , abre puertas , productos , eeuu
El mundo libre os lo exige.
Relacionada:
www.meneame.net/m/cultura/28-alimentos-estadounidenses-prohibidos-otro
Concretamente con una mano nos separan una nalga hacia un lado, y con la otra mano, la otra. Alga