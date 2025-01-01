La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida

Casi siempre ocurre lo mismo y así ha vuelto a suceder otro verano más, pese a la petición de los productores locales de papas, principalmente de las variedades más consumidas, las llamadas blancas. Y además esta vez ha sido con tubérculo traído de Israel, no de Egipto, Chipre o el más tradicional procedente de Reino Unido, al menos por ahora.