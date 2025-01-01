edición general
La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida

Casi siempre ocurre lo mismo y así ha vuelto a suceder otro verano más, pese a la petición de los productores locales de papas, principalmente de las variedades más consumidas, las llamadas blancas. Y además esta vez ha sido con tubérculo traído de Israel, no de Egipto, Chipre o el más tradicional procedente de Reino Unido, al menos por ahora.

#4 chavi
Aconsejo mirar la etiqueta antes de comprar.

Yo la he visto en el Lidl. Y hay que leer la letra pequeña.


Mucho ojo. Que nadie colabore con los genocidas. Ni un céntimo
#2 ferbaji2
papas llenas de sangre!!!
PaulDurden #1 PaulDurden
"Y además esta vez ha sido con tubérculo traído de Israel"
Y esto es una metedura de pata, llevan trayendo papas de Israel desde hace años, no es nuevo...
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
Patatas de origen de un país que comete crímenes de guerra y un genocidio?
Mi boicot personal se lo llevan
#11 Borgiano
Yo siempre miro antes de comprar patatas, es un boicot muy fácil de hacer, no cuesta nada.
#12 chavi
#8 Si hay que mirar la etiqueta y la letra pequeña.

Normalmente las mezclan y hasta los.colores de la etiqueta son confusos
Dr.Who #10 Dr.Who
la papa sionazi
buronix #6 buronix
Cuando lei Papa pense en otra cosa y mi cerebro casi explota.
#3 superjavisoft *
Si me las venden como todas iguales, voy a comprar las mas baratas. Los Canarios deberian vender sus patatas como variedad canaria, darle un nombre,... igual que con sus platanos, crear una marca. Que tengan un sabor distinto, a mi me gustan las que tienen más almidon para freir.
Si simplemente son exactamente iguales que las otras, y son mas caras a pesar de que las otras las traen de paises desarrollados + transporte, pues ajo y agua.
#5 chavi
#3 En la etiqueta pone el origen.

Comprar productos Israelís es colaborar con el genocidio
PaulDurden #8 PaulDurden
#5 No es la primera vez que veo en los carteles "Papa Canaria" y luego vete a buscar en la etiqueta el origen, y cuando lo encuentras... Israel.
#14 luckyy
Y quién es el importador!!!
#9 apsilon
Los canarios pueden utilizar la solucion francesa, volcar .camiones
#13 tobruk1234
#9 Será hundir barcos, pq volcar barcos lo veo tarea imposible
