La papa de Israel ya campa a sus anchas en Canarias sin estar la producción local vendida

Casi siempre ocurre lo mismo y así ha vuelto a suceder otro verano más, pese a la petición de los productores locales de papas, principalmente de las variedades más consumidas, las llamadas blancas. Y además esta vez ha sido con tubérculo traído de Israel, no de Egipto, Chipre o el más tradicional procedente de Reino Unido, al menos por ahora.
Yo la he visto en el Lidl. Y hay que leer la letra pequeña.
Mucho ojo. Que nadie colabore con los genocidas. Ni un céntimo
Y esto es una metedura de pata, llevan trayendo papas de Israel desde hace años, no es nuevo...
Mi boicot personal se lo llevan
Normalmente las mezclan y hasta los.colores de la etiqueta son confusos
Si simplemente son exactamente iguales que las otras, y son mas caras a pesar de que las otras las traen de paises desarrollados + transporte, pues ajo y agua.
Comprar productos Israelís es colaborar con el genocidio