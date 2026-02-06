Mónica, internada en Vida Nueva durante diez años: «Usaban a Dios para someter a las internas, para meternos miedo»

Consumía cannabis y sufrí un brote psicótico. No estaba mentalmente bien, es cierto, pero tampoco tan mal. Vivía una película en mi cabeza brutal, pero mi comportamiento seguía siendo adecuado; iba a la facultad, estudiaba Filología Hispánica… Me fue mal en los exámenes y pasé mal verano. Regresé en septiembre y tomaba mis apuntes, seguía con mi vida. Pero mi madre se asustó porque yo volvía a fumar. Me llevó a Vida Nueva sin mi consentimiento.