Mónica, internada en Vida Nueva durante diez años: «Usaban a Dios para someter a las internas, para meternos miedo»

Consumía cannabis y sufrí un brote psicótico. No estaba mentalmente bien, es cierto, pero tampoco tan mal. Vivía una película en mi cabeza brutal, pero mi comportamiento seguía siendo adecuado; iba a la facultad, estudiaba Filología Hispánica… Me fue mal en los exámenes y pasé mal verano. Regresé en septiembre y tomaba mis apuntes, seguía con mi vida. Pero mi madre se asustó porque yo volvía a fumar. Me llevó a Vida Nueva sin mi consentimiento.

Para eso sirven las religiones, para someter... y necesitan ser inoculadas en la infancia, cuando el espíritu crítico es nulo... desde los 3 años catequizamos, con recursos públicos, religión en los colegios.
Pues como todas las religiones sectas
Muchas ganas de niños y luego se los mandas a cuatro majarones en cuanto ves que son personas.
10 años..eh?
10 años sufriendo.....
Vaia...vaia
