Moneda única: el Consejo acuerda una posición sobre el euro digital y el refuerzo del papel del efectivo

El Consejo ha acordado hoy su posición de negociación sobre varias propuestas clave para reforzar el euro posibilitando la introducción de un euro digital y aclarando mejor el curso legal del efectivo en euros. A su vez, estas iniciativas contribuirán a mejorar la autonomía estratégica, la seguridad económica y la resiliencia de la UE. Las propuestas se refieren a dos Reglamentos que establecen el marco jurídico para la posible emisión de un euro digital y un tercero destinado a salvaguardar el papel del efectivo en la UE