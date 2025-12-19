edición general
8 meneos
25 clics

Moneda única: el Consejo acuerda una posición sobre el euro digital y el refuerzo del papel del efectivo

El Consejo ha acordado hoy su posición de negociación sobre varias propuestas clave para reforzar el euro posibilitando la introducción de un euro digital y aclarando mejor el curso legal del efectivo en euros. A su vez, estas iniciativas contribuirán a mejorar la autonomía estratégica, la seguridad económica y la resiliencia de la UE. Las propuestas se refieren a dos Reglamentos que establecen el marco jurídico para la posible emisión de un euro digital y un tercero destinado a salvaguardar el papel del efectivo en la UE

| etiquetas: euro digital , ue
7 1 0 K 88 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 88 actualidad
Gry #1 Gry *
Lo qué necesita la UE es una alternativa a VISA/MasterCard si el Euro digital lo consigue bienvenido sea.
8 K 98
tul #3 tul
#1 imposible, el amo gringo nunca dará permiso para algo asi
3 K 51
#5 Pitchford
#1 Pues sí, a ver si los miembros del TPI y Albanese pueden por lo menos utilizar medios de pago electrónicos. Que no pueden ni comprar por la web. Lo de Europa en este aspecto es de vergüenza.
1 K 35
tul #6 tul
#5 es lo normal en un colonia, se hace lo que ordena la metropoli y punto
2 K 27
crycom #7 crycom
#1 El Euro digital no lo consigue.
0 K 10
#4 Otrebla8002
En China se hace todo con métodos de pago propios como Alipay y WeChat. Solo en algunos sitios turísticos aceptan Visa.
En Europa se puede hacer lo mismo, los gringos solo entienden algo cuando les tocan el bolsillo.
4 K 58
#2 roca
Necesitamos hacer lo que han hecho en Brasil : Pix (del Banco Central de Brasil)
1 K 18
crycom #8 crycom
#2 Lo mejor para los secuestros exprés
0 K 10
#9 dclunedo
Control, es lo único que buscan. A los curritos, para los otros habilitarán una chistorra digital. :wall:
0 K 7

menéame