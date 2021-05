Moncloa prepara una operación para lanzar a Más País a costa de Podemos

Tras la salida de Iglesias, la Moncloa sigue pensando en que el bipartidismo no es recuperable, y que frente al descalabro de Podemos es conveniente impulsar a Más País, el partido errejonista que ha triunfado en las elecciones de Madrid, para que “se coma” a los morados. Otra clave de esa operación consiste en la convicción de que Más País no representa una amenaza real para el PSOE. La formación errejonista es más parecida a un artefacto electoral que a un partido tradicional, y no puede competir con el PSOE en toda España.