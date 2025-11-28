·
Moncloa entrega al juez la agenda de la asesora de Begoña Gómez, sus nóminas y las facturas de los dos viajes en los que ha acompañado a la mujer de Pedro Sánchez
Juan Carlos Peinado da traslado a las partes de la documentación sin anonimizar datos personales, tal y como había pedido la defensa de Cristina Álvarez
|
etiquetas
:
begoña gomez
,
pedro sanchez
,
psoe
,
corrupcion
,
moncloa
#2
Dene
Sin anonimizar datos se le sa todo eso a los nazis patrios....se puede denunciar ya a este indecente con toga?
2
K
32
#1
fingulod
Supongo que si se filtran esos datos se perseguirá al filtrador con todo el peso de la ley ¿no?
2
K
27
#3
moratos
#1
Si se filtran, ahí estará la UCO y el Supremo para encontrar y condenar al culpable.
3
K
30
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
