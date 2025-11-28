edición general
Moncloa entrega al juez la agenda de la asesora de Begoña Gómez, sus nóminas y las facturas de los dos viajes en los que ha acompañado a la mujer de Pedro Sánchez

Juan Carlos Peinado da traslado a las partes de la documentación sin anonimizar datos personales, tal y como había pedido la defensa de Cristina Álvarez

| etiquetas: begoña gomez , pedro sanchez , psoe , corrupcion , moncloa
Dene #2 Dene
Sin anonimizar datos se le sa todo eso a los nazis patrios....se puede denunciar ya a este indecente con toga?
#1 fingulod
Supongo que si se filtran esos datos se perseguirá al filtrador con todo el peso de la ley ¿no?
#3 moratos
#1 Si se filtran, ahí estará la UCO y el Supremo para encontrar y condenar al culpable. :troll:
