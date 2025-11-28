Moncloa concede a dedo un contrato a una empresa de un cartel sancionado por amaños

Moncloa ha adjudicado a dedo, a través de un contrato negociado sin publicidad, el suministro de alimentos para los offices del Complejo de la Presidencia del Gobierno a Plataforma Femar. Esta empresa fue sancionada en julio del año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como integrante del cartel que amañó concursos públicos de alimentación en servicios esenciales del Estado. El contrato se concedió sin concurrencia: la única empresa que accedió al procedimiento fue también la adjudicataria. No hubo competencia