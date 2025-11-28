edición general
Moncloa concede a dedo un contrato a una empresa de un cartel sancionado por amaños

Moncloa ha adjudicado a dedo, a través de un contrato negociado sin publicidad, el suministro de alimentos para los offices del Complejo de la Presidencia del Gobierno a Plataforma Femar. Esta empresa fue sancionada en julio del año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como integrante del cartel que amañó concursos públicos de alimentación en servicios esenciales del Estado. El contrato se concedió sin concurrencia: la única empresa que accedió al procedimiento fue también la adjudicataria. No hubo competencia

#2 Leon_Bocanegra
The Objetive, basura.
4 K 49
Autarca #3 Autarca
#2 Pues si vas a esperar que esto te lo cuente elDiario, el Pais, Publico... espera sentado
2 K 41
#5 Leon_Bocanegra *
#3 Me la pela. No leo esas webs. En el portal de transparencia del gobierno tb están esos datos .

Pero una pregunta, te han contado a ti los de The Objetive que esta misma empresa es que la contrata la comunidad de Madrid? La misma que servía comida podrida a los ancianos en las residencias?
A que no te han contado eso? Pues espera sentado
0 K 10
Autarca #7 Autarca *
#5 Ves? por eso hay que leer los panfletos de ambos equipos
0 K 11
#8 Leon_Bocanegra
#7 a mí no me ha hecho falta leer este panfleto para saber lo que tengo que saber.
0 K 10
#4 gorgos
#2 yo pienso lo mismo del mensajero que me trae los paquetes, huele mal.
0 K 17
#6 Leon_Bocanegra
#4 booooom zasca.
No ya en serio. Lo que huele mal en este caso son los paquetes que traen.
Bueno el mensajero tb echa peste, sobre todo la Ketty Garat esa como se llame. Que asquerosa la tía.
0 K 10
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
También se le han dado a dedo los contratos para suministros en las prisiones
www.elespanol.com/espana/20230705/empresario-interior-da-dedo-contrato
1 K 24

