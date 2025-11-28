Moncloa concede a dedo un contrato a una empresa de un cartel sancionado por amaños

Moncloa ha adjudicado a dedo, a través de un contrato negociado sin publicidad, el suministro de alimentos para los offices del Complejo de la Presidencia del Gobierno a Plataforma Femar. Esta empresa fue sancionada en julio del año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como integrante del cartel que amañó concursos públicos de alimentación en servicios esenciales del Estado. El contrato se concedió sin concurrencia: la única empresa que accedió al procedimiento fue también la adjudicataria. No hubo competencia
| etiquetas: moncloa , cnmc
Pero una pregunta, te han contado a ti los de The Objetive que esta misma empresa es que la contrata la comunidad de Madrid? La misma que servía comida podrida a los ancianos en las residencias?
A que no te han contado eso? Pues espera sentado
No ya en serio. Lo que huele mal en este caso son los paquetes que traen.
Bueno el mensajero tb echa peste, sobre todo la Ketty Garat esa como se llame. Que asquerosa la tía.
